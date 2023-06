Reggiana scatenata sul mercato. Dopo l’acquisto di Pieragnolo dal Sassuolo, è pronta a chiudere altri due colpi dalla Serie A. Come riportato da Tuttomercatoweb, il club emiliano è vicino ai prestiti di due giovani molto interessanti, Alessandro Marcandalli, difensore centrale 2002 in forza al Genoa e Antonio Vergara, 2003 del Napoli. Per i due giovani mancano solo le firme.