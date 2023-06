Calamai: “Nazionale? Serve una rivoluzione. Propongo Spalletti futuro Ct”

Luca Calamai, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio.

Cosa ci lascia l’eliminazione dell’Under 21 di ieri?

“Se non funzionano le critiche, usiamo l’ironia. Cerchiamo oriundi anche per l’Under 21 a questo punto, visto che è la soluzione per tutti i mali. Ti risulta che ci sia un’idea? Ti risulta che ci sia una convocazione degli stati generali per capire quale sia il problema? Abbiamo mandato una corazzata all’Europeo Under 21, da Tonali agli altri. Continuiamo a non qualificarci per le Olimpiadi. C’è una reazione a tutto questo? Abbiamo fatto veramente una brutta figura, abbiamo perso la partita decisiva contro una squadra che era di fatto fuori. Ormai ci scivola tutto addosso, non c’è una reazione. Qui ci sono due realtà da chiamare in causa. Una è la Federazione, se non riprende la sua centralità nell’affrontare le problematiche non so che dire, se è tutta una questione di soldi è un problema. Il secondo aspetto è la scelta di calcio, il commissario tecnico Mancini ha la voglia di mettere tutto in discussione? Per me il futuro Ct ideale è Luciano Spalletti, qui hai bisogno di una rivoluzione. Hai bisogno di chi arriva e alza i tavoli. Il problema è del calcio italiano, dobbiamo capire cosa si può fare da subito. Prima bisogna individuare i problemi. Devono andar via tutti, dopo queste figure. Qui sono rimasti tutti. Cosa sta producendo la scuola calcio di Coverciano? Cosa stiamo facendo di concreto? Ora basta, siamo molto oltre i tre indizi che fanno una prova”.