Jacobelli: “Partenza Osimhen? Il Napoli deve capire come gestire le sue operazioni di mercato”

Xavier Jacobelli, giornalista di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio.

“Il Napoli rischia di perdere anche Osimhen? Il Napoli intanto sarà il favorito naturale del prossimo campionato visto come ha dominato la scorsa stagione. Questa squadra è rappresentata da un blocco granitico, partirà Kim per le condizioni contrattuali accordate lo scorso anno ed è normale che un club come il Bayern chiuda l’operazione. Servirà sicuramente un sostituto adeguato, ma la cosa più importante sarà capire come gestire le operazioni di mercato visto l’addio ormai imminente di Giuntoli. Credo che siamo soltanto all’inizio anche sul fronte Osimhen, presentando Garcia De Laurentiis è stato chiaro parlando di una proposta di rinnovo per Osimhen, ma dicendo anche che davanti a un’offerta irrinunciabile può cambiare lo scenario. Bisogna capire cosa faranno le big del calcio europeo in attacco, ad esempio il Bayern ha già annunciato un investimento da 100 milioni per sostituire Lewandowski, seppur con un anno di ritardo”.