L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della situazione contrattuale di Piotr Zielinski, in scadenza a giugno 2024. Secondo quanto riportato, lo scenario è diverso rispetto a qualche tempo fa. Il polacco ha dimostrato la sua volontà di proseguire la sua carriera in azzurro, motivo per cui le trattative per il rinnovo si sono riaperte. Un adeguamento che sarà stabilito secondo i parametri societari voluti dalla Ssc Napoli, visto l’attuale stipendio percepito dal giocatore.