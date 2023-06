Dopo l’annullamento dell’ingaggio di Fabio Grosso, la Sampdoria ha scelto un altro ex campione del mondo come allenatore. Secondo quanto riferito da Sky, la società blucerchiata ha optato per Andrea Pirlo che guiderà il team ligure nei prossimi due anni con possibilità di estensione fino al terzo anno. Pirlo che ha già allenato in Serie A nel 2020-2021, portando la Juventus a un quarto posto in campionato, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.