Francesco Totti approva la scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina a Rudi Garcia. In un’intervista a Il Messaggero, l’ex capitano della Roma (anche della Roma di Garcia) si esprime così: “Garcia è un grande allenatore e un grande uomo. E’ una persona che ti fa stare bene per cui penso che in una piazza come Napoli, sia davvero un allenatore giustissimo.

Roma? Ogni anno è diverso, speriamo che nella prossima stagione possa andare meglio magari ritornando nelle zone alte della classifica e se c’è il mister Mourinho è già questa una cosa importante”.