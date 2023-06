Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

Rudi Garcia? “Il suo percorso è stato di tutto rilievo, non posso che parlarne bene. Ha le motivazioni giuste per cancellare qualche stagione storta. Vuole riproporsi a certi livelli. Il Napoli gli ha offerto un’opportunità splendida e un’eredità tecnica di notevole livello. Questa squadra è abituata a giocare e ha la cultura del lavoro.

Garcia ha fatto la semifinale di Champions e la finale di Europa League, quindi secondo il ragionamento di De Laurentiis potrà confermarsi a certi livelli. Ma il cammino in Europa è molto diverso rispetto al campionato. Può capitare una partita storta ed incappare in una serata negativa, come già capitato con la Cremonese in Coppa Italia. De Laurentiis non avrebbe dovuto dare certezze sulla Champions.

Kim? Il Napoli ha già rinunciato ad un totem come Koulibaly, l’importante è mantenere la struttura della squadra”.