Cds, Danso: “Il mio sogno è la Coppa del Mondo, ma mi accontenterei della Champions”

Il Napoli ha messo nel mirino Kevin Danso come possibile sostituto di Kim. Il giovane difensore austriaco del Lens aspira a giocare in una squadra importante e, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe espresso questo desiderio in passato durante un’intervista. “Ogni professionista vorrebbe vincere titoli e trofei. Il mio sogno è la Coppa del Mondo, ma so che sarà difficile. Mi accontenterei della Champions” Dopo aver dimostrato le sue capacità in Ligue 1 con una squadra di medio-bassa classifica, è giunto il momento per lui di confrontarsi con sfide ancora più impegnative. Il Napoli rappresenta la sua nuova opportunità.