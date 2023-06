Il Mattino – Incontro in programma tra Italiano e Commisso: le ultime

Vincenzo Italiano e il patron viola Rocco Commisso si dovrebbero incontrare nella giornata odierna per parlare di futuro.

Un summit che potrebbe dire tanto anche in ottica Napoli. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Mattino: “Il faccia a faccia ci sarà a stretto giro. Probabilmente proprio oggi (al centro sportivo Davide Astori) considerando che Commisso ha già prenotato il rientro negli States lunedì prossimo. Italiano chiede garanzie al club viola per poter ambire ad un sesto posto che significherebbe qualificazione in Europa. Il tecnico ha un contratto fino al 2024 (da un milione e settecentomila euro) con opzione da parte della Fiorentina di un altro anno senza clausola rescissoria”.