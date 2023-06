Il Mattino – Galtier nei pensieri di ADL: il tecnico è ai saluti con il PSG

Galtier è uno dei nuovi nomi nella lunga lista dei sostituti di Luciano Spalletti.

L’allenatore del PSG dovrebbe dire addio alla capitale francese a breve. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, soprattutto in chiave Napoli: “ll valzer di panchine, anche tra le big europee, è appena cominciato e come spesso capita in questi casi potrebbe generare una reazione a catena. È il caso di Christophe Galtier la cui avventura al Paris Saint Germain è ormai al capolinea (al suo posto è pronto l’ex Bayern, Nagelsmann). Il 56enne allenatore marsigliese sarebbe uno dei papabili per il dopo Spalletti ed avrebbe anche manifestato gradimento per accasarsi a Napoli e ritrovare così anche Victor Osimhen che ha allenato ai tempi del Lille (2019-20)”.