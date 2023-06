Iezzo: “De Laurentiis è un visionario, vi spiego”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A riguardo al Napoli e a De Laurentiis. Ecco cosa ne pensa:

“De Laurentiis è arrivato prima degli altri a questa gestione sostenibile. Dall’inizio lui ha operato così, s’è auto-finanziato, mettendo in società tutti i ricavi. Così facendo ha vinto lo Scudetto, gli altri nel frattempo si sono fatti male, si sono indebitati ed il Napoli può avere continuità perché gli altri devono anche vendere e non possono spendere certe cifre a causa dei conti non corretti. Spalletti? Nella crescita della squadra e della rosa ha inciso per il 50%, una percentuale altissima per un allenatore perché spesso si dice che si incide per il 20% o 30%”.