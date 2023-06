Moggi: “La Juventus deve prendere anche Micheli, vi spiego”

Luciano Moggi, ex dirigente, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per parlare del prossimo direttore sportivo della Juventus. Ecco cosa ne pensa:

“Dopo quello che è successo, dovrebbero andare via tutti. Giuntoli? Ha un contratto. Arriverà quando finirà il mercato. Tuttavia, va precisato questo: Giuntoli non è il vero uomo mercato del Napoli. Lì chi fa il mercato è Micheli. Insieme a Giuntoli, dovrebbe arrivare pure lui. Se, invece, arriva solo Giuntoli, arriva una “costola” in meno per quanto di buono il Napoli ha fatto fino a ora”.