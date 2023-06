Sportmediaset – Il Napoli sta valutando questi 3 allenatori: le ultime

Come riportato da Daniele Miceli di Spormediaset, il Napoli sta sondando tre allenatori in particolare per il prossimo anno, uno dalla Serie A e due provenienti dall’estero. Uno di questi è Conceicao del Porto, il Patron del Napoli è disposto ad offrire 4 milioni netti al portoghese ma c’è il nodo clausola che ammonta a 18 milioni. Nonostante i buoni rapporti tra il tecnico e il Presidente del Porto difficilmente partirà gratis. Ci sono anche perplessità di natura tattica su Coniceicao che ultimamente sta giocando con il 4-4-2 e ADL vorrebbe un allenatore che insista sul 4-3-3.

L’altro nome proveniente dall’estero è Nagelsmann, ex Bayern, con il quale è legato però da una penale di 10 milioni che il Presidente del Napoli non è disposto a pagare. In Serie A è Italiano della Fiorentina il preferito, impegnato nella finale di Confederce la prossima settimana. Considerando i buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso, la trattativa potrà decollare solo al termine di questa partita per non tubare l’ambiente viola.