Footmercato – Napoli, il nuovo obiettivo per il centrocampo è Ndidi del Leicester

Secondo quanto riportato dal portale Footmercato, al Napoli piace Wilfred Ndidi del Leicester, appena retrocesso in Championship e che potrebbe veder partire vari giocatori in quest’estate. Si tratta di un mediano (ma all’occorrenza difensore centrale) nigeriano di 27 anni e in scadenza di contratto nel 2024. Il suo acquisto andrebbe a rimpolpare una mediana che rischia di perdere più di un elemento nel corso della sessione di mercato estiva. In questa stagione ha collezionato 30 presenze in tutte le competizioni.