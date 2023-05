Corsi, pres. Empoli: “Addio Spalletti? Mossa intelligente. Zanetti nell’elenco di ADL? Non sarei sorpreso”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Addio Spalletti? Un po’ a sensazione me l’aspettavo. I grandi allenatori in passato hanno fatto ricorso a questa soluzione dopo grandi successi, per abbandonare nella migliore condizione. Luciano è il Re di Napoli e si sente di fare questa scelta, ed io la vedo una mossa molto intelligente. In ogni caso De Laurentiis è bravissimo a scegliere gli allenatori: conosco Sarri e Spalletti e so quanto lavorino duro e quanto danno individualmente ai propri calciatori. Prendete ad esempio Kim, è diventato un giocatore di livello internazionale in una sola stagione: bravo Spalletti a gestirlo in una certa maniera. Zanetti nell’elenco di De Laurentiis? Conoscendo il presidente non mi sorprenderebbe, De Laurentiis si è “inventato” Giuntoli perché quando ci ha parlato ha capito lo spessore. De Laurentiis è un grande imprenditore. Ma, tornando su Zanetti, speriamo di no… fatemelo dire”.