The Athletic – Insigne e Bernardeschi guidano la rivolta contro l’allenatore del Toronto

Come riportato dal giornale “The Athletic”, alcuni giocatori del Toronto tra cui i due italiani, si sono riuniti in videoconferenza per capire come esonerare l’allenatore. A Toronto ormai regna il caos. Il giocatore italiano Bernardeschi ha parlato nel post partita del match perso ad Austin usando queste parole: “Non abbiamo un’idea di gioco. Questa città e questi tifosi non lo meritano. Questa situazione è insostenibile“. Martedì l’allenatore ha parlato con i giocatori sulle sanzioni da infliggere a Bernardeschi per via delle sue parole.