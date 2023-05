Bonan: “De Laurentiis ritiene che lo Scudetto sia frutto di intuizioni personali, il futuro lo decide lui, lui sa come muoversi”

Il giornalista Alessandro Bonan ha scritto sul Foglio Sportivo del possibile divorzio tra Spalletti ed Aurelio De Laurentiis. Secondo il giornalista il patron azzurro ritiene lo Scudetto frutto di intuizioni personali, come il tecnico, e ha già idee sul futuro azzurro. Queste le sue parole: “De Laurentiis ritiene che lo Scudetto sia il frutto di una lista di intuizioni personali, tra queste troviamo anche mister Spalletti. Quindi il futuro lo decide lui, il resto è solamente una piccola mancia a chi ha lavorato per il raggiungimento dell’obiettivo. Manovalanza, poco più. De Laurentiis sa come muoversi, ha idee, immagina, e riesce a “vedere” quello che altri non possono perché coperti dagli schermi. Visionario per inclinazione e discendenza, visto che il cinema è soprattutto distrazione dalla realtà, realizza opere. Un fuoriclasse in questo campo, ma privo di quel sentimento che lo renderebbe migliore come uomo, anche se forse meno efficace come imprenditore”.