Motta: “Mi aspetto il Napoli al massimo, così come ha sempre giocato, sarà una bella sfida”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani pomeriggio al ‘Dall’Ara’ contro il Napoli. Il tecnico oriundo ha parlato della squadra azzurra, di come se l’aspetta domani in campo, facendo anche i complimenti per lo Scudetto. Queste le sue parole: “Il Napoli lo aspetto al massimo, come ha sempre affrontato le partite. Ha giocato sempre a calcio, nelle tre fasi del gioco, considerando anche la transizione, hanno fatto sempre bene. Spero nel miglior Napoli possibile. Ha vinto il campionato con una grande differenza rispetto alle altre, sarà una bella sfida contro di loro. Giocare contro una squadra di questa livello è una bella sfida”.