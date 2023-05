Mattino – Mercato Napoli: interesse per un centrocampista del Sassuolo

Il club di Aurelio De Laurentiis è interessato a un centrocampista del Sassuolo. Si tratta di Davide Frattesi.

Stando agli ultimi aggiornamenti riportati dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che la società azzurra sia “disposta a fare follie” per guadagnarsi il cartellino del giocatore.

Il 23enne romano ha dimostrato di essere uno tra i migliori in Serie A dal punto di vista realizzativo e delle prestazioni. È quindi pronto a compiere il salto di qualità, magari approdando in una piazza importante come Napoli.