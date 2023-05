GdS – Il Newcastle pronto alla mega offerta per Osimhen. Gli inglesi disputeranno la Champions

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il Napoli vuole prolungare il contratto di Osimhen per un altro anno, ma dovrà fare i conti con le offerte provenienti da altre squadre. In particolare dal Newcastle che sembra pronto a presentare una proposta molto allettante. I Magpies potrebbero essere interessati a Osimhen, considerando che lo hanno apprezzato già la scorsa estate ma non avevano le risorse per fare un’offerta essendo fuori dalle coppe. La qualificazione alla Champions ha dato una spinta al club, portando a obiettivi di mercato più ambiziosi per diventare un top club europeo.