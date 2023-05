L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli è intenzionato a rinforzare il centrocampo, complici le probabili partenze di Ndombele e Demme. Il Napoli guarda in casa Sassuolo per Davide Frattesi e in casa Udinese per Lazar Samardzic, entrambi giovani talenti con grande popolarità. L’Udinese è disposta a lasciare andare il secondo solo in caso di un’offerta molto vantaggiosa.