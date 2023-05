Marconi: “Conte ha già preso il posto di Spalletti una volta. Vi dico chi sarebbe il perfetto sostituto”

Federico Marconi, cronista Dazn, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club in onda su 1 Station Radio: “Il Napoli deve dimostrare di saper affrontare le tante incognite, considerando che si perderà tanto in futuro. Spalletti ha dimostrato di saper plasmare un grande gruppo, con individualità importanti e un collettivo in grado capace di vincere lo Scudetto. Anche l’ addio di Giuntoli potrebbe incidere sul futuro e portare via qualcosa. Sarà fondamentale trovare un centrocampista che consenta ad Anguissa e Zielinski di rifiatare. Le difficoltà sotto questo punto di vista sono state molto evidenti nella sfida al Milan”.

Chi per la panchina del Napoli? “Conte è arrivato all’Inter proprio dopo la gestione Spalletti. Antonio è sempre stato in grado di adeguarsi alla rosa a disposizione e sarebbe dunque una soluzione da tenere in conto. Per il gioco del Napoli e la crescita degli ultimi anni, credo che De Zerbi sia la soluzione migliore. Il problema sarà convincere l’allenatore del Brighton a lasciare la Premier. Si parla di Italiano ma secondo me è ancora troppo acerbo e la finale di Coppa ci ha aiutato a comprenderlo”.