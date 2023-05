Allegri: “Nessun veto sul nuovo ds, non ho questo potere”

Max Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida Champions contro il Milan, rispondendo ad una domanda su un suo presunto veto sul possibile nuovo ds (Giuntoli): “Non c’è nessun contrasto. Non ho questo potere e sono cose che riguardano la società con la quale siamo in perfetta sintonia.

Io faccio l’allenatore, la società fa le sue scelte e non ho mai messo bocca o veto s qualcosa. Sono un’aziendalista e tengo molto alla società per cui lavoro, collaboro con chiunque venga inserito nello staff. Non ho potere, sono cose che riguardano solamente il mio club”.