CorrSport – Berardi ancora nei piani di ADL: il patron lo vorrebbe subito a Napoli

Domenico Berardi rappresenta una pista che per il Napoli non è mai tramontata definitivamente.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante del Sassuolo avrebbe scelto i neroverdi da diversi anni e non sarebbe facile strapparlo ai neroverdi: “Il Napoli vorrebbe tanto metterci Domenico Berardi (29 quasi), che ha rappresentato la dolce ossessione di un quinquennio e non è mai evaporato dai pensieri di Adl. Ma Berardi ha fatto una scelta di vita con il Sassuolo, non sarà semplice sradicarlo dal suo habitat naturale, ha qualche anno in più e soprattutto impegna economicamente. Discorsi futuri, che non svaniranno dalla sera al mattino”.