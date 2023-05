CorrSport – A Bologna diversi cambi di formazione: da Ostigard e Mario Rui a Demme e Gaetano

Il Napoli cambierà aspetto a Bologna.

Numerose novità di formazione per il match in programma domenica alle 15 in Emilia Romagna. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Tra difesa e centrocampo potrebbero essere diverse le novità. Al centro Spalletti sta pensando di premiare Ostigard affiancandolo a Kim e concedendo così un turno di riposo a Rrahmani. La novità principale potrebbe riguardare il ritorno dal primo minuto di Mario Rui a sinistra, out dalla gara col Milan in Champions e tornato tra i convocati solo domenica scorsa contro l’Inter. A centrocampo scalpita Demme per far rifi atare Lobotka, come interni diffi cile rinunciare ad Anguissa dopo il gol di domenica, mentre dall’altra parte è diventata un’opzione concreta la candidatura di Gianluca Gaetano”.