Il Mattino – Luis Enrique e il modulo: una continuità tattica per proseguire con il 4-3-3

Il nome di Luis Enrique piace anche per una continuità tattica che garantirebbe solidità al Napoli.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, il tecnico spagnolo potrebbe ritornare in Italia: “Per Luis Enrique si tratterebbe di un ritorno in serie A dopo l’anno vissuto alla Roma: la sua scelta potrebbe assicurare una continuità dal punto di vista tattico con il tipo di calcio proposto da Spalletti, sia come sistema di gioco che come filosofia di calcio basata sul dominio della partita attraverso il possesso e la riconquista rapida del pallone”.