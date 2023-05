CorrSport – Osimhen guida l’attacco degli azzurri a Bologna

Victor Osimhen vuole timbrare ancora il cartellino.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, l’attaccante azzurro partirà dal 1′ a Bologna nonostante il turnover azzurro. La classifica marcatori va protetta fino alla fine: “Sembra inamovibile, in attacco, Victor Osimhen, nonostante l’ira post-sostituzione di domenica, una reazione che non è piaciuta a Spalletti ma che l’allenatore ha compreso per l’astinenza da rete del nigeriano contro i nerazzurri. Il Napoli che scenderà in campo a Bologna, domenica, non potrà fare a meno di Osi, che insegue il primato nella classifi – ca dei marcatori duellando a distanza con Lautaro, distante tre reti (23 a 20). Al suo fi anco, nel 4-3-3 che ha in mente Spalletti, ci sarà spazio per Kvaratskhelia a sinistra e, salvo sorprese, Politano a destra. Almeno in attacco non sono previste novità, anche perché mancherà lo squalifi cato Elmas e l’infortunato Lozano”.