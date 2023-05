Tuttosport – ADL alla ricerca del nuovo tecnico: i nomi

Tuttosport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sui possibili nuovi nomi per la panchina. Una lista molto lunga quella opzionata da Aurelio De Laurentiis:

“De Laurentiis sceglie da solo il nome del prossimo allenatore, senza il direttore sportivo che ancora non si sa se sarà Giuntolio una nuova scelta. Il nome di Luis enriquepiace e al tecnico non dispiacerebbe tornare in Italia dopo l’esperienza alla Roma. L’idea c’è, il contatto tra De Laurentiis e Luis Enrique ancora no. Decisive le prossime settimane quando inizieranno le vere trattative. C’è poi vincenzo Italiano, che sembra essere il tecnico in vantaggio rispetto alle candidature di Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Thiago Motta”. Scrive il quotidiano.