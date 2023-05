CdS – Non solo Koopmeiners! I centrocampisti seguiti dal Napoli

Il Napoli ha conquistato matematicamente lo scudetto da quasi un mese. La coppa è già a Napoli, i tifosi fanno file chilometriche per avere una foto ricordo di quello che è il terzo titolo della storia azzurra. Intanto, molti quotidiani sono già proiettati alla nuova stagione e quindi al mercato. A proposito, il Corriere dello Sport fa il punto un po’ su tutto, dalla questione allenatore agli addii e le probabili new entry. Poco chiacchierata, ma non per questo meno importante è la questione centrocampisti. Ben presto, Ndombele e Demme lasceranno il capoluogo campano. Il francese tornerà al Tottenham. Il nome più importante è quello di Koopmeiners, ma il Napoli segue più piste. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Con le defezioni di Ndombele e Demme, l’uomo che farebbe al caso del Napoli sarebbe Koopmeiners – tra l’altro a un passo dai partenopei due anni fa – perno del centrocampo di Gasperini alla Dea, anche se tengono banco le ipotesi Leonardo Benedetti, scoperto al Bari ma di proprietà della Sampdoria, con Samardzic da 30 milioni di euro come prima richiesta dell’Udinese”.