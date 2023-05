CdS – Koopmeiners due anni fa ad un passo dal Napoli. ADL ci riprova?

Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma molte cose già sono note. Fra queste, gli addii di Ndombele (che non verrà riscattato) e Demme. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrà bisogno di due modelli di centrocampisti simili e però diversi: corsa, rottura e contemporaneamente costruzione sono le capacità richieste. Il quotidiano cita Teun Koopmeiners, centrocampista poliedrico dell’Atalanta. Soltanto due anni fa mancava solo la firma. L’olandese ha sempre saputo di essere fra i preferiti del club che per lui lo sforzo lo rifarebbe.