Da Klopp a Luis Enrique, tutti i nomi per il futuro della panchina del Napoli

Il futuro di Luciano Spalletti sarà probabilmente lontano da Napoli e ADL sta già stilando la lista dei possibili sostituti. L’eredità che verrà lasciata dal tecnico toscano è importante, è stato infatti lui il primo a portare Napoli sul tetto di Italia dopo 33 anni. Il presidente dovrà quindi trovare l’uomo giusto per tenere il Napoli ad alti livelli anche nelle prossime stagioni. I nomi, tutti ancora incerti, sono tanti: da Klopp a Luis Enrique, passando per Thiago Motta ed Italiano. Il profilo più lontano sembra proprio quello di Jurgen Klopp, l’attuale tecnico dei reds potrebbe infatti rimanere solo un sogno nonostante lo spirito e lo stile spallettiano. Oltre al suo, anche il gioco di Italiano è molto vicino a quello di Spalletti e per seguire le sue stesse ambizioni potrebbe essere il nome giusto. Due sono le nuove opzioni, Thiago Motta dal Bologna e Luis Enrique, appena separato dalla nazionale spagnola. Il futuro rimane incerto ed il presidente del Napoli è imprevedibile, tutto può ancora accadere.