Festa scudetto, ipotesi con 14 maxi schermi in città e provincia. Manca l’ok di Manfredi

Il Napoli è campione d’Italia e dopo i festeggiamenti per l’aritmetica e quelli al rientro degli azzurri in città, la nuova festa scudetto sarà il 4 giugno, giorno in cui il capitano Di Lorenzo alzerà la coppa per mettere fine alla stagione. Con l’avvicinarsi del giorno, inizia a definirsi il piano per la festa definitiva. Oltre infatti allo spettacolo per coloro che riusciranno a trovare i biglietti per il match al Maradona, ci sarà un’organizzazione anche al di fuori del templio azzurro. Per seguire partita ed evento ci saranno 14 maxi schermi in altrettante piazze, quattro delle quali a Napoli e le restanti dieci in provincia. Manca solo la conferma del sindaco Manfredi, che deve dare l’ok per l’inizio della preparazione.