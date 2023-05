Luigi Pavarese ha parlato di Giuntoli in diretta durante la trasmissione MondoNapoli Tv. L’ex dirigente del Napoli ha dichiarato che l’attuale DS Cristiano Giuntoli abita in fitto a casa di un amico e, per contratto, avrebbe dovuto disdire l’appartamento con un preavviso di almeno tre mesi, che non è ancora arrivato. La sua permanenza in città potrebbe significare molto riguardo il suo possibile addio, che a questo punto non sembra essere certo.