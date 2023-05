SCUDETTO NAPOLI 2023 – Boscoreale si tinge d’azzurro: al via i festeggiamenti

Proseguono i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli. La grande festa si prolungherà almeno fino a domenica 4 giugno quando i campioni d’Italia, al termine dell’ultimo match casalingo contro la Sampdoria, solleveranno la coppa al cielo.

Piazze abbellite, strade addobbate, balconi adibiti a festa: la baia di Partenope, e provincia, ha, già con largo anticipo, indossato l’abito d’occasione.

Ne è ancora una volta esempio Boscoreale, città roccaforte del tifo napoletano, che già da settimane si è tinta d’azzurro, e che ora si prepara alla festa “ufficiale” del tricolore.

Il club Napoli di Piazza Vargas invita tutta la cittadinanza boschese, e limitrofa, domenica 28 Maggio per i festeggiamenti Scudetto. Balli, cori, canti e non solo. Inizio alle ore 19 con esibizione canora di Danilo Ardizio e spettacolo coreografico della scuola di ballo “Passional Dance”. Dj set dalle 22 fino a tarda serata con pasta e fagioli e mega torta azzurra offerta ai partecipanti, e tantissime altre sorprese.

Anche il Rione Piscinale, domenica 4 giugno, al triplice fischio dell’ultima gara stagionale degli azzurri, celebrerà la grande festa scudetto. Tante le sorprese organizzate dai commercianti e cittadini del luogo.

Boscoreale e i boschesi, storicamente sempre in prima linea al fianco della Società sportiva Calcio Napoli, sono pronti per celebrare in pompa magna i propri eroi.