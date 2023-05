Il Giornale, Damascelli: “Ancora una volta va esaltata la facilità e bellezza del Napoli. Spalletti? La sua partenza è una sconfitta di De Laurentiis”

Attraverso le colonne de Il Giornale, Tony Damascelli ha commentato la vittoria del Napoli sull’Inter e il possibile addio di Spalletti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ieri al Maradona grande gioia per i campioni d’Italia, lezione di gioco di Spalletti. Simone Inzaghi, penalizzato dall’espulsione dell’incosciente Gagliardini, ha collezionato la dodicesima sconfitta di campionato, scivolando al quarto posto, superato dalla Lazio che ha vinto a Udine. La squadra nerazzurra ha la testa alla Champions ma, prima del viaggio a Istanbul, anche alla prossima finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e all’inspiegabile anticipo di sabato con l’Atalanta. Ancora una volta va comunque esaltata la facilità e bellezza del Napoli, macchiata soltanto dalla modestia dell’arbitro Marinelli che ha negato due rigori. L’eventuale partenza di Spalletti sarebbe una sconfitta di De Laurentiis ma al presidente questo non interessa molto, ha vinto il suo oscar del pallone, in assenza di uguale riconoscimento per il cinema”.