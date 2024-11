Napoli, obiettivi di mercato: occhi su Kiwior, Dragusin e il giovane Dorgu per gennaio

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sul possibile mercato di gennaio del Napoli nel suo editoriale per il portale. La società partenopea è alla ricerca di un difensore centrale, con diversi nomi sul tavolo. Tra i profili osservati ci sono Dragusin e Kiwior. Per quanto riguarda Dragusin, il Tottenham non ha ancora dato segnali di apertura a una possibile cessione. Diversa, invece, la situazione per Kiwior: il difensore dell’Arsenal fatica a trovare spazio con Arteta, il che rende più concreta la possibilità di un trasferimento. Il Napoli potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto e, solo a determinate condizioni, potrebbe considerare un obbligo di riscatto.

Un altro nome da tenere d’occhio è Itakura, del Borussia Mönchengladbach. Il difensore giapponese, in scadenza di contratto a giugno 2026, potrebbe rappresentare una buona opportunità per il Napoli. Le strategie del club saranno più definite nelle prossime settimane, chiarendo su quale obiettivo il Napoli intende concentrarsi.

Guardando alla prossima stagione, il Napoli ha un interesse anche per Dorgu, giovane talento del Lecce. Sebbene sia improbabile un trasferimento già a gennaio, è possibile che in estate il difensore lasci il club salentino di fronte a un’offerta interessante, stimata intorno ai 15 milioni di euro. Su di lui, inoltre, c’è anche l’interesse del Milan.