Juric – La Roma perde ancora. Il tecnico croato rischia di saltare a breve. A rischio col Napoli…

La Roma perde ancora, in casa, col Bologna di Vincenzo Italiano per 2-3. Non basta la doppietta del faraone El Shaaraawy, per salvare Juríc e la Roma da un altra sconfitta. Difatti a condannare i giallorosso ci pensano le reti di Castro, Orsolini e Karlsson.

Il tecnico croato ha le ore contate, il suo sostituto difatti era già stato trovato prima del match. Al suo posto potrebbe arrivare Roberto Mancini ex ct della Nazionale Italiana con la quale nel 2021 ha vinto un Europeo ed ex ct della nazionale dell’ Arabia Saudita da cui è stato esonerato recentemente.

Ivan Juríc, rischia dunque anche di saltare il match contro il Napoli, al suo posto molto probabilmente ci sarà già il nuovo allenatore.

Mancini sarebbe la scelta giusta per la Roma?