Osimhen dedica il gol a Mauro Icardi dopo l’infortunio: gesto emozionante in Galatasaray-Samsunspor

Victor Osimhen ha sbloccato il match contro il Samsunspor e ha dedicato il gol a Mauro Icardi. L’attaccante ex Napoli, arrivato al Galatasaray in estate, ha omaggiato il compagno di reparto, fermato da un grave infortunio. Dopo aver segnato l’1-0, Osimhen ha chiesto la maglia numero 9 giallorossa e ha mostrato al pubblico il nome di Icardi.

L’ex nerazzurro si è infatti rotto il legamento crociato e il menisco del ginocchio destro, un infortunio che ha messo fine alla sua stagione. Nonostante la sfida impegnativa del recupero, Icardi si è detto pronto a riprendersi. Presente in tribuna, ha accolto il gesto del compagno sorridendo e alzandosi in piedi per applaudirlo.