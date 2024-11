Inter-Napoli: serata di gala a San Siro, obiettivo sorpasso in vetta alla classifica

Serata di gala a San Siro per l’Inter, che affronta il Napoli con l’obiettivo di superarlo in vetta alla classifica. Secondo quanto riferito da Sky Sport, in difesa torna titolare Francesco Acerbi al posto di Stefan de Vrij, che nelle ultime settimane ha ben figurato. Ai lati di Acerbi si schiereranno Alessandro Bastoni sulla sinistra e Benjamin Pavard sulla destra. A centrocampo, confermata la presenza del trio titolare Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco. Nessuna novità in attacco, dove la coppia Thuram-Lautaro, ormai consolidata, guiderà l’offensiva.

PROBABILE NTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.