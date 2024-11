Napoli valuta Vitão

Sabatino Durante, agente sportivo, ha condiviso alcune considerazioni sul possibile interesse del Napoli per il difensore brasiliano Vitão, classe 2000, attualmente all’Internacional. Durante ha descritto Vitão come un giovane talentuoso ma con potenziali difficoltà di adattamento simili a quelle di Natan. Pur avendo un buon prezzo, questi giocatori non sono subito pronti per il livello competitivo della Serie A. Vitão è tatticamente valido e veloce, ma necessita di tempo per migliorarsi e adattarsi completamente.

Quando Durante è stato interrogato sull’andamento di Natan, ha spiegato che esistono categorie di calciatori con diverse esigenze di adattamento. Alcuni, come Murillo che è passato al Nottingham Forest e ha ricevuto una convocazione nazionale, non hanno bisogno di aspettare. Altri, invece, richiedono un periodo di ambientamento. Secondo lui, i giocatori brasiliani spesso devono adattarsi ai cambiamenti in Italia, dal regime alimentare allo stile di allenamento, influenzando le loro prestazioni iniziali. Durante crede che Natan possa diventare un buon giocatore, ma senza raggiungere l’eccezionalità di un Thiago Silva.

Infine, parlando di David Neres, Durante ha sottolineato che, nonostante le grandi promesse del giovane brasiliano ai tempi del San Paolo, la sua mancanza di continuità ha rappresentato un limite. Tuttavia, il Napoli lo ha acquistato per fare la differenza entrando in campo a partita in corso, dove potrebbe diventare un’alternativa a Kvaratskhelia.