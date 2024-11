Manna a DAZN: “Inter avanti a noi! Seguiamo il nostro percorso. Conte scelta migliore per noi”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato diverse dichiarazioni a DAZN nel pre partita di Inter-Napoli: “Noi siamo coerenti con quello che è stato il nostro obiettivo, comunicato a inizio stagione, anche il presidente lo ha ribadito nei giorni scorsi. Il campionato è bello ed equilibrato, le grandi squadre stanno facendo bene anche in Europa. Noi siamo lì e facciamo del nostro meglio.”

“Abbiamo sempre detto di rimanere concentrati e positivi gestendo i momenti buoni e meno buoni. Anche la sconfitta di domenica fa parte del percorso, bisogna continuare a lavorare come fatto fino ad ora. Abbiamo preparato bene la partita di stasera, speriamo di fare una buona prestazione.”

“È oggettivo che Inter e Atalanta siano al momento avanti a noi. L’Inter ha vinto lo scudetto e fatto il mercato a marzo. L’Atalanta è in costante crescita, ha vinto l’Europa League ed ha un ottimo allenatore. Noi seguiamo il nostro percorso, ci vuole tempo per lavorare.”

“Antonio Conte, e non devo dirlo io, è un grande allenatore; il suo curriculum parla per lui. Abbiamo scelto un allenatore per costruire non per tornare a vincere subito e lui è il migliore per fare questo. Assieme stiamo cercando di ricompattarci e ripartire, chiediamo pazienza, perché in un percorso di crescita possono esserci dei momenti negativi.”