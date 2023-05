Da Roma: “Ancelotti va al Brasile, un top club vuole Spalletti!”

Furio Focolari, ex direttore di Radio Radio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Spalletti ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Non è facile tracciare l’identikit comportamentale di Spalletti ora, è arrivato al coronamento di una carriera con uno Scudetto davvero importante. Il suo carattere è sempre stato noto in negativo, ma a Napoli si è mitigato ed è tornato normale. Non sempre è stato normale Spalletti, lo abbiamo visto a Roma con conferenze stampa pirotecniche e quasi cattive nei confronti di giovani colleghi… Questo a Napoli non è mai successo, merito anche dell’ambiente e dei risultati del campo. Spalletti è un grande allenatore, non va confermato con una PEC dopo uno Scudetto vinto dando spettacolo e ha sfiorato una semifinale di Champions. Da Roma, però, non abbiamo notizie positive per il futuro del Napoli: a noi risulta che ci sia un grandissimo top club su Spalletti. Un indizio? Dico solo che Ancelotti andrà ad allenare il Brasile a fine stagione”.