Scudetto e capocannoniere: 14 anni fa l’ultimo a riuscirci

Scudetto+capocannoniere è un binomio che non va molto d’accordo in Serie A, soprattutto negli ultimi anni. Sono infatti ormai ben 14 anni che la squadra che vince lo Scudetto non ha in rosa il capocannoniere del Campionato. Non ci riuscì l’Inter del triplete 2009-10, con Diego Milito che realizzò 22 goal e fu battuto da Totò Di Natale che ne segnò 29. Nemmeno la Juve di Ronaldo che veniva da 9 Scudetti consecutivi riuscì nell’impresa. Cristiano realizzò 29 goal ma la sua squadra arrivò solo quarta. Tanti capocannonieri illustri negli ultimi anni che non hanno mai vinto lo Scudetto. Da Cavani ad Higuain, da Immobile a Quagliarella passando per Icardi, nessuno è riuscito nella doppia impresa. L’ultimo a riuscirci fu Zlatan Ibrahimovic, che nella stagione 2008-2009 vinse classifica marcatori con 25 goal e Scudetto con l’Inter. Dopo 14 anni, finalmente questo tabù potrebbe essere infranto, Victor Osimhen dopo aver vinto il Campionato è pronto a prendersi lo scettro di capocannoniere ed entrare di nuovo nella storia.