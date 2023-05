Milan, lesione al ginocchio per Bennacer. Prevista operazione in artroscopia

Brutta tegola per Stefano Pioli. Il centrocampista algerino Ismael Bennacer, uscito anzitempo per un problema al ginocchio nella semifinale di Champions League disputata contro l’Inter, ha rimediato un infortunio al ginocchio. Gli esami effettuati in mattinata hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Per lui ci sarà un’operazione in artroscopia. I tempi di recupero sono tutt’altro che brevi. Si prospetta uno stop di circa 2-3 mesi, che gli farebbe saltare tutta la preparazione estiva.