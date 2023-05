L’edizione odierna di Tuttosport ha scritto a proposito della richiesta fatta dal fondo libico Lafico in occasione dell’udienza preliminare al Tribunale di Torino del caso plusvalenze che ha travolto la Juventus. Il fondo, che possiede circa lo 0.87% delle azioni della società bianconera, ha chiesto una cifra di 2 milioni di euro come risarcimento danni. La richiesta, secondo quanto riportato, potrà essere soddisfatta solo in caso di condanna della società.