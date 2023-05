Repubblica svela: “Giuntoli ieri a Milano per il derby di Champions”

La Repubblica, oggi in edicola, ha svelato un retroscena relativa a Cristiano Giuntoli. Sembra che il d.s. del Napoli fosse a San Siro per seguire il match Milan-Inter. Il quotidiano si è chiesto quale potrebbe essere il motivo della sua presenza alla scala del calcio:

“Capire cosa farà Cristiano Giuntoli al momento è davvero molto difficile. Non è un mistero che la Juventus lo voglia mettere sotto contratto a partire dalla prossima estate per far partire un progetto tecnico sostenibile ed in grado di mettere i bilanci in ordine di un club che da parecchi anni chiude in rosso. Giuntoli ieri è stato a gustarsi il derby tra Milan ed Inter di Champions league che ha visto la squadra allenata da Simone Inzaghi vincere per 2-0”.