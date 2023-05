TuttoSport – Juve, le nuove date clou e la possibilità di un patteggiamento

Nuove notizie arrivano per quanto riguarda la giustizia sportiva. Quello di maggio è un mese importantissimo per il futuro della Juventus. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il prossimo 22 maggio ci sarà una nuova udienza fissata dalla Corte federale d’Appello. Qui verrà rivista la penalizzazione della Juventus. Si dovrebbe passare dal -15 agli iniziali -9 richiesti dal procuratore federale Giuseppe Chiné.

Non finisce qui: c’è un’altra data importante ed è quella del 13 maggio. Questo sabato, infatti, scadranno i termini per il deferimento circa l’inchiesta stipendi. TuttoSport informa che Chiné avrebbe richiesto una proroga tecnica per i troppi atti al vaglio. Gira voce che questa proroga nasca dall’idea di trovare un accordo pre-deferimento in modo tale da ottenere fino alla metà della pena. La difesa è convinta di poter ottenere delle sanzioni solo economiche. L’obiettivo dell’accusa è comunque di chiudere tutte le vicende sportive nella stagione in corso.