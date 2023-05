Patto tra Spalletti e calciatori: ci sono ancora 2 obiettivi per chiudere al meglio la stagione

Secondo quanto riportato da Repubblica, durante la cena, Spalletti e i calciatori hanno stretto un patto per questo finale di stagione. Ci sono ancora due obiettivi da raggiungere: uno di squadra e uno che riguarda il singolo. Il primo è superare la quota 91 punti in Campionato, record stabilito da Maurizio Sarri nella stagione 2017-18; il secondo è aiutare Osimhen a vincere la classifica cannonieri in Serie A. A quattro giornate dalla fine, sono obiettivi ampiamente alla portata per gli azzurri.