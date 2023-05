Da Bergamo – Scalvini piace al Napoli ma il prezzo è proibitivo per il mercato italiano

Giorgio Scalvini, calciatore dell’Atalanta, è uno dei principali obiettivi del Napoli per il mercato estivo. A confermarlo è l’edizione odierna della testata Corriere di Bergamo. Tuttavia, sembra che il suo destino sia quello di proseguire la sua carriera all’estero. Il difensore è seguito, oltre che dai partenopei, dalla Juventus e dall’Inter. Il prezzo di base di 40 milioni però appare proibitivo per i club italiani. Al momento sono in vantaggio due top club come il Real Madrid e il Bayern Monaco. Più staccate le inglesi Liverpool, Manchester United, Chelsea e Manchester City.