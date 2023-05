Il Mattino – Spalletti non stacca la spina: vuole il record di 92 punti

Luciano Spalletti vuole vincere le partite che mancano per entrare ancora di più nella storia del club azzurro.

Il tecnico del Napoli non ha limiti. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il tecnico sarebbe fortemente spronato a realizzare quota 92 punti per battere i 92 punti dell’era di Sarri: “Spalletti spinge sull’accelerato: dobbiamo fare il record, dobbiamo provare a vincerle tutte e cinque la gare che mancano, spiega alla squadra prima di allinearli sul campo e riprendere il discorso. Macché ferie anticipate: “i bravi ragazzi” non possono e non devono staccare la spina, a iniziare da oggi con la Fiorentina. Perché, pure se è solo per la gloria, Spalletti vuole prendersi il record dei 91 punti del Napoli di Sarri. Non è una questione di rivalità, ma è un modo per cancellare anche quel record. In realtà, non ce ne sta bisogno: con lo scudetto, il suo Napoli ha già ampio spazio nel cuore dei tifosi”.